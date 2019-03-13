13 Mart 2019, 10:11
»»

Abalı Denizlispor Ligde Liderliğini Sürdürüyor

Abalı Denizlispor Ligde Liderliğini Sürdürüyor

Abalı Denizlispor ligin 26. haftasına averaj üstünlüğü ile yine lider girmeyi başardı.

Abalı Denizlispor ligin 26. haftasına averaj üstünlüğü ile yine lider girmeyi başardı.

Denizlispor, geçtiğimiz pazartesi günü kendi evinde karşılaştığı ve 0-0 berabere kaldığı Ümraniyespor karşılaşmasından 1 puan ile ayrılmasına rağmen 26. haftaya da lider girdi. Yeşil-siyahlı ekip 51 puan ile ilk sırada bulunurken aynı puana sahip Gençlerbirliği ise ikinci sırada yer alıyor. En yakın takipçisi ile arasında 1 gol averaj üstünlüğü bulunan Denizlispor'un averajı ise 17. Denizlispor, oynadığı 25 maçta 40 gol atarken, kalesinde ise 23 gol gördü. 25 maçtan 15'ni kazanan Denizlispor 6 maçta beraberlik ile ayrılırken 4 karşılaşmada ise rakibine boyun eğdi.

Yeşil-siyahlılar 17 Mart Pazar günü ise AFJET Afyonspor deplasmanına gidecek. - DENİZLİ Denizlispor, Spor
Kaynak: İHA


YORUMLAR