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Abalı Kayak Merkezi kayakseverlerin akınına uğradı

Van'de geçen hafta etkili olan yağışların ardından sezonu açan Abalı Kayak Merkezi, hafta yarıyıl tatilinde kayat tutkunlarının akınına uğruyor.

29.01.2020 16:34 | Son Güncelleme: 29.01.2020 16:40Abalı Kayak Merkezi kayakseverlerin akınına uğradı
'de geçen hafta etkili olan yağışların ardından sezonu açan Abalı Kayak Merkezi, hafta yarıyıl tatilinde kayat tutkunlarının akınına uğruyor.
Kar kalınlığının yeterli seviyeye ulaştığı merkeze gelen kayak tutkunları, 2,5 kilometrelik telesiyej hattı sayesinde kolaylıkla ulaştıkları zirveden Süphan Dağı, Van Gölü, Akdamar Adası manzarasına karşı kaymanın keyfini yaşadı.
Kar kalınlığı, kar kalitesi ve pist uzunluğuyla kayakseverlerin tercih ettiği kayak merkezi, farklı kategorideki pistleriyle acemi ve profesyonellere kayak ve snowboard yapma imkanı sunuyor.
Kayak merkezinin sezonu açmasını sabırsızlıkla beklediklerini belirten ziyaretçilerden Semih Nesimi Sarı, "3 yıldan bu yana snowboard yapıyorum. Birçok kayak merkezine kaymak için gittim ama en güzeli Abalı Kayak Merkezi. Uzun pisti, eşsiz manzarasıyla birçok kayakseverin ilgisini çekiyor. İlimizde böyle bir kayak merkezinin olması bizleri çok mutlu ediyor." diye konuştu.

Kayak Merkezi, Süphan dağı, Van, Güncel

Kaynak: AA

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