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Abalıoğlu Grubu'nun Kurucusu Orhan Abalıoğlu'nun Eşi Cedide Abalıoğlu Vefat Etti

Türkiye'nin lider sanayi kuruluşları arasında bulunan Abalıoğlu Grubu'nun kurucusu merhum Orhan Abalıoğlu'nun eşi ve Abalıoğlu Grubu Yönetim Kurulu üyesi Cedide Abalıoğlu hayata veda etti.

01.10.2019 13:33Abalıoğlu Grubu'nun Kurucusu Orhan Abalıoğlu'nun Eşi Cedide Abalıoğlu Vefat Etti

Ege Bölgesi'nin lider sanayi kuruluşlarından Abalıoğlu Grubu'nun kurucusu merhum Orhan Abalıoğlu'nun eşi Cedide Abalıoğlu 1 Ekim 2019 tarihinde hayata gözlerini yumdu. 20 Ocak 1942 tarihinde Aydın'da doğan Cedide Abalıoğlu 1960 yılında hayatını Orhan Abalıoğlu ile birleştirdi. Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşundan biri olan Abalıoğlu Grubu'nu başarıya ulaştırma yolunda Orhan Abalıoğlu'na verdiği sonsuz destekle, grubun bugünlere gelmesinde büyük katkıları olan ve aynı zamanda Abalıoğlu Grubu Yönetim Kurulu üyesi olan Cedide Abalıoğlu hayırsever kimliği ile tanınıyordu.

Cedide Abalıoğlu'nun cenazesi, 2 Ekim 2019 Çarşamba günü öğle namazına müteakip Denizli Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camii'nden kaldırılacak, Asri Mezarlığı'ndaki Aile Kabristanı'na defnedilecektir.


Türkiye, Aydın, Güncel

Kaynak: Bültenler

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