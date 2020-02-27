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Abana'da öğrencilere ücretsiz gitar kursu

Abana Gençlik Derneği, ilçede gitar çalmayı öğrenmek isteyen öğrencilere ücretsiz kurs vermeye başladı.

27.02.2020 16:04 | Son Güncelleme: 27.02.2020 16:04Abana'da öğrencilere ücretsiz gitar kursu
Gençlik Derneği, ilçede gitar çalmayı öğrenmek isteyen öğrencilere ücretsiz kurs vermeye başladı.
Dernek Başkanı Ebubekir Meşe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müziğe ilgi duyan gençlere enstrüman çalma yeteneği kazandırmak istediklerini söyledi.
Gençlerin de bu konuda kendilerine talepte bulunduğunu belirten Meşe, "Kardeşlerimizin bu taleplerine duyarsız kalamazdık. Çünkü sanatla ilgilenen bir kişi, günlük yaşamın içinde art niyet taşımaz. Pozitif kişilik taşır, etrafına faydası olur. Tamamen kendi imkanlarımızla ve ücretsiz gitar kursunu başlattık." dedi.
Meşe, 20 kursiyerle programın devam ettiğini anlatarak, "Herhangi bir yaş grubu ayrımımız yok. Müziğe ve gitar çalmaya hevesi olan kardeşlerimizi kursumuza bekliyoruz." diye konuştu.

Abana, Güncel

Kaynak: AA

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