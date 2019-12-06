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Abant'a tatilcilerin mal ve can güvenliği için 28 kamera kuruldu

Doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'na ziyaretçilerin can ve mal güvenliği için 28 adet kamera kuruldu.

06.12.2019 11:48 | Son Güncelleme: 06.12.2019 11:48Abant'a tatilcilerin mal ve can güvenliği için 28 kamera kuruldu
Doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'na ziyaretçilerin can ve mal güvenliği için 28 adet kamera kuruldu.
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından tabiat parkında tatilcilerin can ve mal güvenliği için tabiat parkı giriş kapısı, idari binalar ve göl çevresine kapalı devre kamera kayıt sisteminin kurulumu tamamlandı.
Abant'a, 5 adet hareketli ve 23 adet sabit kamera olmak kaydı ile toplamda 28 adet kamera kuruldu. Tatilciler, asılan tabelalarla kameralar konusunda bilgilendiriliyor.
Kurulan güvenlik kamerası sistemiyle milli parklar ve tabiat parkı 24 saat kontrol altında tutuluyor.
Güvelik sistemiyle ziyaretçilerin can ve mal güvenliğinin sağlanmasının yanı sıra doğaya zarar veren kişilerin tespiti de amaçlanıyor.

Kültür Sanat

Kaynak: AA

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