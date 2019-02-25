Abant'a Yoğun İlgi

Doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat
Parkı, tatilcilerin ilgi odağı oldu. Bolu
'ya yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan ve dört mevsim başka güzelliğe bürünen Abant, yerli ve yabancı tatilciler tarafından yoğun ilgi görüyor. Günübirlik ve konaklamak için tabiat parkına gelen tatilciler, ata, faytona binerek, göl çevresinde yürüyüş yaparak, piknik alanlarında piknik yaparak, şambriyellerle kayarak ve hatıra fotoğrafı çektirerek, tatillerinin keyfini çıkarttı.
Bazı tatilciler ise buz tutan göl üzerine çıkarak, fotoğraf çekmeye çalıştı. Buz tutan gölün üzerinde yatan ve zıplayan kişiler bölgeye gelen jandarma ekiplerinin uyarısı üzerine gölün kenarına geldi.
Bolu, Güncel
Kaynak: AA