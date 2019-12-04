Haberler » 3. Sayfa » Abant Gölü'ne uçan otomobildeki 2 kişi yüzerek kurtuldu - Haberler

Abant Gölü'ne uçan otomobildeki 2 kişi yüzerek kurtuldu

Bolu'da Abant Tabiat Parkı'na gelen 2 tatilcinin içinde bulunduğu otomobil kar nedeniyle kontrolden çıkarak göle uçtu.

04.12.2019 17:41 | Son Güncelleme: 04.12.2019 17:47Abant Gölü'ne uçan otomobildeki 2 kişi yüzerek kurtuldu
'da Abant Tabiat Parkı'na gelen 2 tatilcinin içinde bulunduğu otomobil kar nedeniyle kontrolden çıkarak göle uçtu. Tatilciler, araçtan kendi imkanlarıyla çıktıktan sonra yüzerek kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, tatil için Abant Tabiat Parkı'na gelen Arzu Doğan ve Mesut Yılmaz, göl çevresinde araçlarıyla seyir halindeyken kar nedeniyle kontrolden çıkan otomobil Abant Gölü'ne uçtu. Sürücü Arzu Doğan ve araçta yolcu olarak bulunan Mesut Yılmaz, bir kısmı suya gömülen otomobilden kendi imkanlarıyla çıkarak kıyıya kadar yüzdü.

Kazadan yara almadan kurtulan Doğan ve Yılmaz, olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından ısınmaları için Tabiat Parkı'nda bulunan karakola götürüldü.

Olay yerine gelen Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı dalgıcın göle girerek halat bağladığı otomobil çekici yardımıyla gölden çıkarıldı. - BOLU

Mesut Yılmaz, Bolu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

19:21 Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i kabul etti - Haberler
19:20 Çin'de havai fişek fabrikasında patlama 7 ölü - Haberler
19:16 Ordu Valisi Yavuz: "Katil zanlısının 12 suç sabıkası var" - Haberler
19:08 Tel Abyadlı Ziheyye, Mehmetçik'i evinde ağırladı - Haberler
19:07 TBMM'de tartışma - Haberler
18:22 Doktorun, estetik operasyon yaptığı hastalarının fotoğraflarını servis ettiği iddiası Zonguldak'ı karıştırdı - Haberler
18:17 Ceren Özdemir'in katil zanlısı cezaevi firarisi çıktı! 14 yıl önce de bir çocuğu öldürmüş - Haberler
18:01 Ahmet Davutoğlu'nun partisinin ismi kulislere sızdı: Bizim Parti - Haberler
17:49 NATO tarihinde ilk kez Çin'in yükselişi ele alındı - Haberler
17:18 NATO basın toplantısına Türkiye damga vurdu! Erdoğan'ın yaptığı görüşmeler gündem belirledi - Haberler
4.12.2019 19:28:17