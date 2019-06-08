Abant'ta bayram yoğunluğu

Ramazan Bayramı
tatilinde vatandaşların gözdesi doğal güzellikleri ile ünlü Abant Tabiat
Parkı oldu.
Bayram tatili için tabiat parkına gelenler, tabiat parkı girişinde araç yoğunluğuna neden oldu. Yoğunluk nedeniyle zaman zaman uzun araç kuyrukları oluştu.
Günübirlik ve konaklamak için Abant'a gelen tatilciler, aşırı ilgi nedeniyle tabiat parkı çevresinde bulunan piknik alanlarında yer bulmakta zorlandı.
Tabiat parkını tercih edenler, göl çevresinde yürüyüş yaparak, oltayla balık tutarak, bisikletle göl çevresinde tur atarak, piknik yaparak, hatıra fotoğrafı çektirerek, ata ve faytona binerek tatillerinin keyfini çıkarttı. Jandarma
ekipleri de bölgede tatilcilerin daha rahat edebilmesi için önlemler aldı.
Tatil için İstanbul
'dan ailesiyle gelen İlknur Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Abant'ın doğasının çok güzel olduğunu, oğlunun ilk defa ata bindiğini, çok mutlu olduğunu belirterek, bayram dolayısıyla tabiat parkının çok kalabalık olduğunu söyledi.
Kaynak: AA
Ramazan Bayramı
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