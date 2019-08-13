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Abant'ta bayram yoğunluğu - BOLU

Doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı, Kurban Bayramı'nda tatilcilerin uğrak noktası oldu.

13.08.2019 14:16
Abant'ta bayram yoğunluğu - BOLU
Doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı, Kurban Bayramı'nda tatilcilerin uğrak noktası oldu.
İstanbul-Ankara arasında yer alan ve Bolu kent merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan Abant'a, Kurban Bayramı tatilinde yerli ve yabancı tatilciler yoğun ilgi gösterdi.
Yoğunluk nedeniyle tabiat parkı girişinde zaman zaman uzun araç kuyrukları oluştu. Göl çevresinde de tatilciler yoğunluk nedeniyle araçlarını park edecek ve piknik yapacak alan bulmakta zorlandı.
Tabiat parkında bulunan oteller yüzde 100 doluluk oranıyla hizmet veriyor.
Günübirlik gezi ve konaklamak için Abant'ı tercih eden tatilciler, göl çevresinde yürüyüş yaparak, at ve faytona binerek, balık tutarak, piknik yaparak ve hatıra fotoğrafı çektirerek keyifli vakit geçiriyor.
Abant'ta bayram yoğunluğu - BOLU

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Kaynak: AA

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