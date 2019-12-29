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Abant'ta doğaseverler karın tadını çıkardı

Hafta sonu tatilini geçirmek üzere Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'na gelenler, kızak ve şambrelle kayarak gönüllerince eğlendi.

29.12.2019 10:28 | Son Güncelleme: 29.12.2019 11:00 Abant'ta doğaseverler karın tadını çıkardı
Hafta sonu tatilini geçirmek üzere 'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'na gelenler, kızak ve şambrelle kayarak gönüllerince eğlendi.
Kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan Abant, hafta sonunda günübirlik ziyaret ve konaklamak için gelen tatilcilerin gözde mekanı oldu.
Kar kalınlığının yer yer 20 santimetreye ulaştığı tabiat parkında, belirlenen alanlarda köylüler tarafından tatilcilerin kayması için alanlar oluşturuldu. Vatandaşlar, bu alanlarda şambrel ve kızaklarla kayarak karın tadını çıkardı.
Eşi ve torunlarıyla Sakarya'dan gelen 65 yaşındaki Mustafa Canbazoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Abant'ın doğal güzelliği ve temiz havasıyla insanı büyülediğini belirterek, "Ailece, Abant'ın beyaza bürünmüş güzelliğini görmeye geldik. Tabiat parkı çok güzel, kar ayrı bir güzellik katmış." diye konuştu.
Kar üzerinde şambrelle kayan Canbazoğlu, çok eğlendiğini ve çocukluğunu hatırladığını söyledi.

Bolu, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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