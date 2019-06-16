Abant'ta 'fayton' tartışması

BOLU'nun doğa harikası Abant Tabiat Parkı'nda fayton çeken atın yorgunluktan baygın düştüğü görüntüler, tepkiye neden olurken, tatilciler de atların gün boyu kullanılması sonucu bitkin düştüğünü belirtip, faytonların kaldırılmasını istedi. Bazı kişiler ise faytonların, Abant'ın simgesi olduğunu savundu.

Bolu'da, geçen hafta yorgunluktan baygın düşen atın görüntüsü, sosyal medyada yayıldı. Atın üzücü görüntüleri, basında da haber olarak yer aldı. Görüntülerin yayılmasının ardından Bolu Hayvanları Koruma Derneği'nce (BOLHAYKO) savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Bunun üzerine yıllardır Abant'ta yapılan fayton gezileri, tartışılmaya başlandı. Abant'a tatil için gelenler, faytonların kullanılmamasını istedi. Bazı kişiler ise faytonların, Abant'ın simgesi olduğunu, uygun bakım koşulları ve yeterli dinlenmenin sağlanması halinde çalıştırılmasında sakınca olmadığını savundu. Faytonculuk yapanlar da atların bakımlı olduğunu ve fazla zorlanmadığını öne sürdü.

'ABANT'A RENK KATIYOR'

Trabzon'dan tatil için Bolu'ya gelen Şükrü Küçük, "Faytonların bu bölgeye, Abant'a renk kattığını düşünüyorum ama hayvanların yorgunluktan bayılması çok doğru değil. Sahiplerinin onları o kadar yormaması gerektiğini düşünüyorum; ama faytonlar bölgeye renk katıyor. Dinlendirilerek, yormadan, bayılacak hale gelmeden olması lazım. Onlar da bir can" dedi.

'FAYTONLAR KESİNLİKLE KALDIRILMALI'

Hatay'dan eşi ile birlikte Abant'ı gezmeye gelen Yücel Özdağ ise "Bu hayvanlara yapılan zulümdür. En kısa zamanda hayvan hakları korumasının gelmesi gerekiyor. Bu zulme son verilmesi gerekiyor. İnsanların buna binerek bunu teşvik etmeleri çok yanlış. Biz hayvanları seviyoruz. Hayvanları korumalıyız. Bu dünya hepimizin. Faytonlar kesinlikle kaldırılmalı. Bunun yerine alternatif şeyler yapılmalı. Mesela elektrikli araçlar olabilir. Bunlar atlar yerine kullanılabilir. Hayvan yerine elektrikli bir araçla buralar gezilebilir" diye konuştu.

Ailesi ile beraber Türkiye turu yapan Hasan Felek de "Korunaklı olduğu sürece olabilir. Günde süreç olarak 5- 6 saatlik çalışma yerine 1- 2 saatlik çalışma ile hem hayvanlar korunabilir hem dinlendirilerek yapılabilir. Burayı görmek isteyenler de onu tatmak istiyor aynı zamanda fakat dediğimiz gibi biraz daha süreci kısa tutarak çok kazanç değil de daha insanlara hizmet için sunulabilir" dedi.

'FAYTONCULAR 40 YILDIR VAR'

30 yıldır Abant'ta faytonculuk yapan Hayrettin Türe, "Atlarımız doğal ortamda, çimenin içinde yaşıyor. Atlar bakımlı. 8- 10 tane atımız var. Yorulduğu zaman hepsi 2 turda bir değiştiriyoruz. Vatandaşlar da atların burada olmasından memnun. Yabancı misafirler, Türkiye'nin her yerinden geliyorlar. Abant'ı artık herkes biliyor. Yeni bir şey değil bu. 30- 40 yıldır burada faytoncular var" diye konuştu.



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