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Abant'ta göle düşen otomobildeki 2 kişi kendi imkanlarıyla kurtuldu

Abant Tabiat Parkı'nda kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yoldan çıkarak göle düşen otomobildeki 2 kişi kendi imkanlarıyla kurtuldu.

04.12.2019 14:32 | Son Güncelleme: 04.12.2019 14:32Abant'ta göle düşen otomobildeki 2 kişi kendi imkanlarıyla kurtuldu
Abant Tabiat Parkı'nda kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yoldan çıkarak göle düşen otomobildeki 2 kişi kendi imkanlarıyla kurtuldu.
Alınan bilgiye göre, tabiat parkındaki göl çevresinde kullandığı otomobille gezen Arzu D, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti.
doğru kayarak suya gömülen otomobildeki sürücüyle yanındaki arkadaşı, kendi imkanlarıyla araçtan çıkarak kıyıya geldi.
Arzu D. ve arkadaşı daha sonra jandarma ekipleriyle tatilcilerden yardım istedi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri Arzu D. ve arkadaşını araçlarına alarak ısınmalarını sağladı.
Suya gömülü haldeki otomobil, olay yerine getirilen çekiciyle bulunduğu yerden çıkartıldı.

Jandarma, Göle, Güncel

Kaynak: AA

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