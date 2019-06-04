Abant'ta jandarmadan bayram uygulaması

Doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat
Parkı'nda Jandarma
Komutanlığı ekiplerince asayiş ve trafik uygulaması yapıldı. Bolu
İl jandarma Komutanlığına bağlı trafik ve asayiş ekipleri, vatandaşların Ramazan Bayramını huzur içerisinde geçirebilmeleri ve sağlıklı şekilde seyahat edebilmeleri amacıyla denetimlere devam ediyor.
Tabiat parkına gelen tatilcilere iyi bayramlar dileyen jandarma ekipleri, daha sonra rutin kontrollerini gerçekleştirdi.
Ekiplerin bayram tatili süresince tabiat parkı içinde motorlu, atlı ve yaya ekipleri ile denetim ve kontrollerine devam edeceği bildirildi.
Kaynak: AA
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