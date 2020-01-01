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Abant'ta kar çilesi

BOLU'da, yeni yıl tatilini Abant Tabiat Parkı'nda geçirmek isteyen tatilcilerin oluşturduğu yoğunluk ve kar yağışı nedeniyle trafikte zaman zaman aksamalar yaşandı.

01.01.2020 21:31 | Son Güncelleme: 01.01.2020 21:32 Abant'ta kar çilesi

BOLU'da, yeni yıl tatilini Abant Tabiat Parkı'nda geçirmek isteyen tatilcilerin oluşturduğu yoğunluk ve kar yağışı nedeniyle trafikte zaman zaman aksamalar yaşandı. Bazı sürücüler 2 saat boyunca yolda mahsur kaldı.

'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Abant Tabiat Parkı, yeni yıl tatilini doğayla iç içe geçirmek isteyen tatilcilerin akınına uğradı. Sabah saatlerinden itibaren binlerce tatilcinin geldiği Abant'ta, akşam saatlerinde kar şiddetini artırdı. Tatilciler dönüş yolunda yollarda kaldı. Bazı sürücüler karla kaplı yolda kar lastikleri olmaması ve maddi hasarlı kazalar nedeniyle mahsur kaldı. Abant Gölü çevresindeki yolda da trafik yoğunluğu oluştu. Saatlerce yoğun kar yağışı altında ilerleyemeyen sürücüler bölgedeki otellere sığındı. Bazı sürücüler yaklaşık 2-3 saat yolda beklediklerini söyledi. Bazı bölgelerde kilometrelerce araç kuyruklarının oluştuğu Abant Tabiat Parkı yolunda önlem alan jandarma ekipleri, kar lastiği olmayan sürücüleri geri çevirdi. Kar nedeniyle ilerleyemeyen bazı sürücüler ise çekicilerle taşındı. Bölgede kar yağışı aralıklarla sürüyor.

 



Türkiye, Güncel

Kaynak: DHA

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