Haberler » Güncel » Abant'ta kar kalınlığı 1 metreyi buldu - Haber

Abant'ta kar kalınlığı 1 metreyi buldu

Bolu'da kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu Abant Tabiat Parkı'na gelen tatilciler, soğuk havaya rağmen doyasıya eğlendi.

08.01.2020 15:21 | Son Güncelleme: 08.01.2020 15:26Abant'ta kar kalınlığı 1 metreyi buldu
'da kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu Abant Tabiat Parkı'na gelen tatilciler, soğuk havaya rağmen doyasıya eğlendi.

'nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan ve dört mevsim ziyaretçilerin akınına uğrayan Abant Tabiat Parkı, kar yağışıyla beyaza büründü. Abant Tabiat Parkı'nda bulunan göl çevresindeki çam ağaçlarının karlarla kaplanması kartpostallık görüntüler oluşturdu. Tatil için Abant'ta gelen vatandaşlar, soğuk havaya aldırış etmeden göl çevresinde yürüyerek, bol bol fotoğraf çekindi. Bazı tatilciler ise, Tabiat Parkı'na yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta olan dik yamaçlarda şambrelle kaydı.

Abant Tabiat Parkı'na tatile gelen Abidin Aksal, "Abant her zamanki gibi muhteşem. Yabancı misafirlerim var. Onlarla beraber geldik. Abant farklı bir yer. Tünelden sonra başka bir hayat var burada. Tünelin öbür ucunda farklı bir dünya, burada farklı bir dünya görüyorsunuz. Misafirlerim de çok beğendi" dedi.

İran'dan turla Abant'a gelen Faramaz Kerimi ise, Abant'ı çok beğendiğini belirterek, "Sapanca'da kar gördüm ama burada daha çok kar var. Çok beğendim. Buraya bir dahaki sefere kalmak için geleceğim" şeklinde konuştu.

Kar özlemini Abant'ta gideren Ayşe Akyaz, "İstanbul'an geliyorum. İki defa kızımla birlikte geldim. İki kez de eşimle birlikte geldim ama bu seferki anlatılmaz. Çok harika. İstanbul'da böyle bir kar olması mümkün değil" ifadelerini kullandı. - BOLU

Türkiye, Bolu, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:53  ENGELSİZMİR'de gündem "Bahçe Terapisi" - Haber
16:52  ŞİŞLİ'DE FIRTINADA ÖLÜM REKLAM PANOSU KALDIRILIYOR - Haber
16:52  Eski Nissan Üst Yöneticisi Ghosn'un basın toplantısı (1) - Haber
16:47  Hakkari'deki anaokulunda dezenfekte yapıldı - Haber
16:47  TürkAkım'da vanalar açılıyor - Haber
16:08  Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemizin kan ve gözyaşına boğulmasına izin vermeyeceğiz - Haber
15:42  Sınıfta arkadaşlarıyla tartışan liseli kız, dördüncü kattaki sınıfının penceresinden atladı - Haber
15:27  KKTC sele teslim oldu! Güney Kıbrıs'ta sarı alarm verildi - Haber
15:15  Cam silerken dengesini kaybeden kadın beşinci kattan dereye düştü - Haber
14:35  Yılbaşı gecesi, Rus turiste cinsel istismarda bulunan şahsa 7 yıl hapis cezası verildi - Haber
8.01.2020 16:55:04