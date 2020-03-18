Abant'ta kar yağışı - BOLU
Doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'nda kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.
18.03.2020 16:46 | Son Güncelleme: 18.03.2020 16:48
Doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'nda kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.
Bolu 'ya 35 kilometre uzaklıkta bulunan tabiat parkında gece başlayan kar yağışı devam ediyor.
Kar yağışıyla Abant'ın büyük bir kısmı beyaz örtüyle kaplandı.
Kar ve soğuk havanın etkisiyle daha önce buzla kaplanan tabiat parkındaki gölün yüzeyindeki buzlar ise eridi.
Bolu 'ya 35 kilometre uzaklıkta bulunan tabiat parkında gece başlayan kar yağışı devam ediyor.
Kar yağışıyla Abant'ın büyük bir kısmı beyaz örtüyle kaplandı.
Kar ve soğuk havanın etkisiyle daha önce buzla kaplanan tabiat parkındaki gölün yüzeyindeki buzlar ise eridi.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Abant'ta kar yağışı - BOLU
Etiketler : Bolu, Kültür Sanat
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