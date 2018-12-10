Abant Tabiat Parkı'na Ziyaretçi Akını

Doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat
Parkı, kar yağışının ardından hafta sonunda yaklaşık 10 bin ziyaretçi ağırladı. Bolu
Dağa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerden alınan bilgiye göre, Abant Tabiat Parkı'na hafta sonunda yağan karın ardından ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi.
Bölgeye iki günde 3 bin 312 araçla gelen yaklaşık 10 bin yerli ve yabancı ziyaretçi, tabiat parkında keyifli vakit geçirdi.
Yoğunluk nedeniyle tabiat parkı girişinde uzun araç kuyrukları oluşurken, piknik alanları doldu. Bazı tatilciler yaylalarda piknik yapmak zorunda kaldı.
Günübirlik ve konaklamak için tabiat parkına gelen tatilciler, havanın soğuk olması nedeniyle ısınmak için yaktıkları ateşin etrafında müzik eşliğinde halay çekti ve horon tepti. Kar
ve buzlanma nedeniyle bazı sürücüler yolda zor anlar yaşadı. Yolda kalan araçlar tatilcilerin yardımıyla yollarına devam etti.
Bolu,Kar
10 Aralık 2018 Pazartesi 12:23