Abant'taki oteller bayramda dolu

BOLU'nun doğa harikası Abant'taki otellerin bayram tatili rezervasyonları yüzde 80 doluluk oranına ulaşıldı. Doluluğun, 100'ü bulması bekleniyor.

Doğal güzellikleri ve tarihi dokusu ile dört mevsim ilgi çeken Bolu, Kurban Bayramı tatilinde de doğa tutkunlarının uğrak yeri olacak. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin, büyük şehirlerin gürültülü ve havasından kaçarak, dinlenmek için tercih ettiği yerlerin başında gelen Abant, her mevsimin güzelliğini ziyaretçilerine sunuyor. Özellikle doğa tutkunlarının tercih ettiği Abant'ta, bayram tatili için bölgedeki otellerde rezervasyonlar alınmaya başlandı. Abant Tabiat Parkı çevresindeki otellerde rezervasyon oranları yüzde 80'i bulurken, doluluğun yüzde 100'e ulaşması bekleniyor.

Abant Tabiat Parkı'nda bulunan Abant Palace Oteli Müdürü Murat Acar, rezervasyonları doldurmak üzere olduklarını belirterek, "Abant, Türkiye'nin en önemli turizm noktalarından biri. Dolayısıyla bayramlarda, özel günlerde tüm misafirlerimiz tarafından çok iyi bir şekilde tercih edilen bir bölge. Şu andaki mevcut rezervasyonlarımız iyi gidiyor. Fakat yaz sezonuna gelmesinden dolayı güney ve Ege bölgeleri daha çok tercih edilmekte. Ama bu anlamda yine de bizim doluluklarımız yüzde 80'i buldu. Bu kalan odaları da çok rahat bir şekilde bayrama kadar satacağımızı düşünüyoruz. Hedefimiz yüzde 100 doluluk. İnşallah bunu yakalayacağız. Serinlik isteyen doğa ile iç içe olmak isteyen misafirler de bizim Abant bölgesini tercih edeceklerdir diye düşünüyoruz. Ayrıca burası geçiş güzergahında tatil de var. Misafirlerimiz kurbanını kesip tek gece, 2 gece, 3 gece tekrar bizlerde konaklamak isteyeceklerdir. Biz dolayısıyla yüzde 100 doluluğu sağlayacağız" dedi.

- Bolu