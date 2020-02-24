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Abant, tatilcilerin ilgi odağı oldu

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı, hafta sonunda tatilcilerin ilgi odağı oldu.

24.02.2020 10:22 | Son Güncelleme: 24.02.2020 10:23
'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı, hafta sonunda tatilcilerin ilgi odağı oldu.
ile arasında yer alan ve Bolu'ya yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan Abant, hafta sonunda günübirlik ve konaklamak için gelen tatilcilerin ilgi odağı oldu. Binlerce kişinin ziyaret ettiği tabiat parkının girişinde zaman zaman uzun araç kuyrukları oluştu.
Kar kalınlığının yer yer 50 santimetrenin üzerinde olduğu Abant'ta tatilciler tatillerinin keyfini, kızak ve şambriyelle kayarak, yüzeyi buzla kaplı olan Abant Gölü'nün çevresinde yürüyüş yaparak, ata ve faytona binerek, piknik alanlarında piknik yaparak ve iskelelerde hatıra fotoğrafı çektirerek çıkarttı.
Abant, tatilcilerin ilgi odağı oldu

İstanbul, Ankara, Bolu, Kültür Sanat

Kaynak: AA


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