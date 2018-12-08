Abant ve Gölcük'te Kar Bereketi

Hafta sonunu fırsat bilen tatilciler, beyaz örtüyle kaplanan doğal güzellikleriyle ünlü Abant ve Gölcük
tabiat parklarında yoğunluk oluşturdu.
Dünkü kar yağışı ile kar kalınlığının yer yer 10 santimetreye ulaştığı Gölcük Tabiat Parkı'na, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdi.
Karla beyaza bürünen Gölcük'e gelen tatilciler, vakitlerini göl kenarındaki yürüyüş yolunda gezinti yaparak ve iskelelerde hatıra fotoğrafı çekerek çıkardı.
Bazı tatilciler ise göl kenarında bulunan piknik alanlarında mangal yaktı. Abant Tabiat
Parkı'na gelen tatilciler ise gölün çevresinde yürüyüş yapıp, at ve faytonla gölün çevresinde tur attı.
- Yavru köpekleri beslemek için
Bu arada, hafta sonu tatili için Hatay
'dan Abant'a gelen Mustafa ve Tuğba Özer çifti, Abant'ta gezdikten sonra Mudurnu
'ya dönerken yol kenarında yavru köpeklerle karşılaştı.
Köpek yavrularına önce yanlarında bulunan krakerleri veren hayvansever çift, daha sonra köpeklerin doymadığını düşünerek yaklaşık 10 kilometre mesafedeki Mudurnu ilçe merkezine giderek köpekler için yiyecek aldı.
Yeniden köpeklerin bulunduğu alana gelen Özer çifti, onları elleriyle besledi.
Tuğba Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yol kenarında gördükleri köpeklerin haline üzüldüklerini belirterek, "Hayvanları çok severiz. Hatay'da bizim de köpeklerimiz var. Burada bunların üşüdüğünü ve kar içinde olduklarını görünce dayanamadık yiyecek aldık geldik." diye konuştu.
Kar,Gölcük
08 Aralık 2018 Cumartesi 12:57