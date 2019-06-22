22.06.2019 15:30
Haberler » Güncel » Haber

Abant yolunda iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Abant yolunda iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Bolu'da, Abant Tabiat Parkı yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Bolu 'da, Abant Tabiat Parkı yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolundan Abant Tabiat Parkı yönüne giden Ersin Ç. idaresindeki 14 AJ 199 plakalı otomobil Dereceören köyü mevkisinde önündeki Mustafa K. yönetimindeki 06 DD 0643 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Kazada, Mustafa K. ile aynı araçta bulunan Hikmet K. ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi daha yaralandı.
Yaralılardan 3'ü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edilirken Hikmet K. Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle tabiat parkına ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.
Ulaşım, kaza yapan otomobillerin jandarma ve olay yerindeki diğer vatandaşlar tarafından yol kenarına çekilmesinin ardından normale döndü.
Kaynak: AA
er , bolu , otomobil , abant , Güncel

Son Dakika Haberleri
17:01 Sünnet töreni öncesi şehit babalarının mezarı ziyaret ettiler
17:00 Kafadan yapışık siyam ikizleri ameliyatla ayrılarak sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürmelerini...
17:00 Yolcu otobüsü devrildi: 20 yaralı
17:00 Mersin'in Mut ilçesindeki sel
16:59 Üzüm bağlarından akan sel suları şelaleyi anımsattı
16:59 "Çalışanları enflasyon altında ezdirmeyecek ücret artışı talep ediyoruz"
16:56 Bodrum Belediyesi'nden başarılı personele ödül