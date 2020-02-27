ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın maaş konuşması, sosyal medyada gündem oldu

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın katıldığı bir programda, "Biz devlet memuruyuz. Bakmayın kocaman sıfatlar yakıştırılmasına. Bizim herhangi bir memurdan farkımız yok, maaşımızı da siz ödüyorsunuz" sözleri sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, katıldığı bir programda sarf ettiği sözler ile sosyal medyada gündem oldu.

"MAAŞIMIZI SİZ ÖDÜYORSUNUZ"

Başkan Mansur Yavaş, konuşmasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak herhangi bir memurdan farkının olmadığını belirtirken, "Bunu özellikle anlatmak istiyorum. Biz sizin paranızı harcıyoruz ve devlet memuruyuz. Bakmayın kocaman sıfatlar yakıştırılmasına, protokolde oturulmasına. Bizim herhangi bir memurdan farkımız yok, maaşımızı da siz ödüyorsunuz. Yaptığımız bütün işlerin parası da sizden çıkıyor" diye konuştu.

Başkan Mansur Yavaş'ın bu sözleri sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi.