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ABB Başkanı Mansur Yavaş, Melih Gökçek hakkında suç duyurusunda bulundu

Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş, suyun kirli olması nedeniyle hastalıkların arttığı yönündeki yaptığı paylaşımlar nedeniyle eski Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında suç duyurusunda bulundu.

03.10.2019 15:31ABB Başkanı Mansur Yavaş, Melih Gökçek hakkında suç duyurusunda bulundu
Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'da suyun kirli olması nedeniyle hastalıkların arttığı yönünde yaptığı paylaşımlar nedeniyle eski Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında suç duyurusunda bulundu.

Melih Gökçek 28 Eylül'da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda Ankara'da ishal vakalarının içme suyunun kirli olmasından kaynaklandığını ileri sürmüştü. Gökçek, paylaşımında "Ankara'da ishal olayları paniği yükseltiyor. Bazı üniversitelerde catering firmaları (ki bahsettiğim firma günde 110.000 kişiye yemek veriyor) bu hafta suyla yıkanmış salata vermeyecek. Ankara'da hiçbir dönemde eylül sonunda böyle yoğun ishal vakalarına rastlanmamıştı." demişti.
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Mansur Yavaş, Melih Gökçek, Ankara, Eylül, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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