Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

ABB'den dayanışma çağrısı

Anadolu Basın Birliği Erzurum Şube Başkanı Mehmet Musa Çakır, "Mahallede çıkan yangınla mangalını tutuşturmak isteyen zavallılar var" dedi.

03.04.2020 12:51 | Son Güncelleme: 03.04.2020 12:51
ABB'den dayanışma çağrısı
Anadolu Basın Birliği Erzurum Şube Başkanı Mehmet Musa Çakır, "Mahallede çıkan yangınla mangalını tutuşturmak isteyen zavallılar var" dedi.

Anadolu Basın Birliği Erzurum Şube Başkanı Mehmet Musa Çakır, Çin'in Wuhan kentinden çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını ve Türkiye 'ye olan yansıması üzerine bir değerlendirme yaptı. Başkan Çakır, söz konusu salgının Mart ayı başından bu yana Türkiye'yi de etkilediğini hatırlatarak, "Ülkede topyekün bir mücadele varken ve bu mücadeleye toplumun bütün kesimlerinin ortak olması gerekirken, ne yazık ki bunu siyasi ranta dönüştürmeye çalışan zavallılar var. Bu salgın partili-partisiz, sağcı-solcu, muhafazak ya da sosyal demokrat ayrımı yapmıyor. Bu tehditle hepimiz karşı karşıya ve yüz yüzeyiz. Birbirimizle kenetlenmemiz, gücümüzü ve direncimizi artırmamız gerekirken, ne yazık ki birbirimizin enerjisini emmek için elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı'nın süreçte çok sıra dışı bir performans ortaya koyduğunu ve sağlık çalışanlarının hayatlarını hiçe sayarak salgına karşı mücadele verdiğinin altını çizen Anadolu Basın Birliği Başkanı Mehmet Musa Çakır, "Bu süreçten siyasi rant elde etmeye çalışmak, her fırsatta hükümete ve yetkililerine yüklenmek, süreci bir koz olarak kullanmak; salgın yüzünden hayatını kaybeden insanlara dahi saygısızlıktır, bu salgına karşı sağlık çalışanlarının verdiği mücadeleyi bile hiçe saymaktır. Türkiye'de şu anda kimi muhalefet partilerinin ortaya koyduğu tavır, mahallede çıkan yangınla mangalını tutuşturmaya çalışmaktan başka bir şey değildir. Millet olanı biteni seyrediyor, hafızasına kaydediyor. Bu süreci politik malzeme haline getirenlerden bunun hesabını tek tek soracak, dolayısıyla burunlarından fitil fitil getirecektir. Çünkü bu anlayış virüsten daha tehlikeli bir yaklaşımdır. Gün; birlik ve beraberlik günüdür, dayanışma ve kenetlenme günüdür" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Haksız fiyat artışı nedeniyle kaç firma inceleme altında? Bakan sayı verdi Haberler
Haksız fiyat artışı nedeniyle kaç firma inceleme altında? Bakan sayı verdi
Demirtaş için koronavirüs sebebiyle tahliye başvurusu yapıldı Haberler
Demirtaş için koronavirüs sebebiyle tahliye başvurusu yapıldı
İspanya’da kabus devam ediyor! Son 24 saatte 932 ölüm daha yaşandı Haberler
İspanya'da kabus devam ediyor! Son 24 saatte 932 ölüm daha yaşandı
İmamoğlu, yardım kolilerinin fiyatının eleştirilmesine cevap verdi: İlk koli prototipti Haberler
İmamoğlu, yardım kolilerinin fiyatının eleştirilmesine cevap verdi: İlk koli prototipti
Bir kadını rehin alan emekli astsubay ’Virüslüyüm’ deyip polise tükürdü Haberler
Bir kadını rehin alan emekli astsubay "Virüslüyüm" deyip polise tükürdü
Bakan, koronavirüse karşı desteklenen 14 projenin maliyetini açıkladı Haberler
Bakan, koronavirüse karşı desteklenen 14 projenin maliyetini açıkladı
Bilim Kurulu üyesi Prof. Azap: Salgın ülkemizde 3-4 haftaya pik yapar Haberler
Bilim Kurulu üyesi Prof. Azap: Salgın ülkemizde 3-4 haftaya pik yapar
Koronavirüs sebebiyle hastaneye kaldırılanlar hastalığı nasıl yendiler? Haberler
Koronavirüs sebebiyle hastaneye kaldırılanlar hastalığı nasıl yendiler?

Son Dakika Güncel Haberleri

13:48: Usta öğreticilerin ücret sevinci - Haber 13:48: Osmaniye'de telefon dolandırıcılığı operasyonunda 3 tutuklama - Haber 13:48: Kayseri Büyükşehir Belediyesinden sokak hayvanlarına yiyecek - Haber 13:48: Salgınla felç olan İtalya "normalleşmeyi" umuyor - Haber 13:47: Şemdinlili öğrenci kardeşlere televizyon - Haber 12:36: Son Dakika: İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bin 935'e yükseldi - Haber 12:09: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs yardım kolisi fiyatıyla ilgili tartışmalara cevap verdi: İlk koli prototipti - Haber 11:22: Birlikte yaşadığı kadını rehin alan emekli astsubay "Koronavirüslüyüm" diyerek polise tükürdü - Haber 10:52: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle özel araçlara trafik yasağı gündemde - Haber 10:04: Ardahan'da yağan karı fırsat bilen iki kafadar, kardan koronavirüs yaptı - Haber 09:14: Rusya'yı koronavirüs vakalarını saklamakla suçlayan sendika başkanı görevden alındı - Haber 21:46: Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'tan koronavirüs açıklaması: Mevcut sayılar tüylerimizi diken diken edecek seviyede - Haber