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ABB'den uçak bileti tepkisi!

ABB Erzurum Şube Başkanı Mehmet Musa Çakır, Erzurum gündemine yeniden oturan uçak bileti fiyatlarının, artık kronik bir sorun haline geldiğini dile getirdi.

28.11.2019 10:05 | Son Güncelleme: 28.11.2019 10:10ABB'den uçak bileti tepkisi!
ABB Şube Başkanı Mehmet Musa Çakır, Erzurum gündemine yeniden oturan uçak bileti fiyatlarının, artık kronik bir sorun haline geldiğini dile getirdi.

Anadolu Basın Birliği (ABB) Erzurum Şube Başkanı Mehmet Musa Çakır, "Erzurum'la arasındaki fark açıklanmalı ve uçak bileti fiyatlarının her iki ilde birbirinden neden farklı olduğu kamuoyuna izah edilmelidir" dedi.

Anadolu Basın Birliği Erzurum Şube Başkanı Mehmet Musa Çakır, Erzurum gündemine yeniden oturan uçak bileti fiyatlarının, artık kronik bir sorun haline geldiğini dile getirdi. Erzincan'dan ya da bölgenin diğer illerinden ve İstanbul istikametlerine yapılan uçuşlarla Erzurum'dan aynı istikametlere yapılan uçuşlar arasındaki fiyat farkının izaha muhtaç olduğunu vurgulayan Başkan Çakır, "Bölge illeriyle aramızda uçurumlar kadar bir mesafe yok ama her ne hikmetse uçak bileti fiyatları arasında dağlar kadar fark var. Bunu birileri çıkıp izah etmelidir" diye konuştu.

ORTADA GARİP BİR DURUM VAR

Uçak bileti fiyatlarını belirleyen başlıca faktörün sefer ve satışı yapılan koltuk sayısı olduğunu anımsatan ABB Şube Başkanı Çakır, "Yoğun talep olduğu halde Erzurum'daki uçak sefer sayısında kısıtlamaya gidilmesini akıl ve mantık bir türlü kabul etmemektedir. Bölge illerinden gerçekleştirilen uçuş sayılarında herhangi bir sınırlamaya gidilmezken ve birçoğunda uçaklar bile tamamen dolmazken, yoğun talebe rağmen Erzurum'da uçak seferlerinin sayısının azaltılması, ticaretin ruhuna da aykırıdır, mantığına da. Bu bağlamda ortada garip bir durumun olduğu aşikardır. ve bu garip duruma birilerinin mantıklı bir yorum getirmesi gerekmektedir. Sistem farklı yürüyor da, Erzurum mu bunu bilmiyor? Yoksa ortada farklı bir durum var da, bundan bizim mi haberimiz yok?"

ERZURUM SİYASETİNE ÇAĞRI

ABB Şube Başkanı Çakır, konuyla ilgili olarak siyasetçilere de çağrıda bulundu. Erzurum siyasetinin bu sorunu çözüme kavuşturma noktasında beklenen hamleyi artık yapması gerektiğini vurgulayan Çakır, "Erzurum siyaseti böyle bir durumda ve dönemde seferber olmayacaksa, ortak hareket etmeyecekse ve bu şehir halkı adına girişimde bulunmayacaksa, daha ne zaman harekete geçecek? Milyonlarca liralık yatırım yapıldı, havalimanına CAT3 sistemi kazandırıldı, ama gariptir binilecek uçak yok, olanlarla da sanki Paris'e uçuluyor! Bu meselenin çözüme kavuşturulmasını sağlaması gerekenler Erzurum siyasetçileri olduğu gibi, bu sorunun devam etmesinin vebali de, günahı da, yine onların boynunadır" ifadelerini kullandı. - ERZURUM

Erzincan, Erzurum, Ankara, Güncel

Kaynak: İHA

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