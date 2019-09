ABB Erzurum Şube Başkanı Çakır: "Gaziler bizim için emanet niteliğindedir"

Anadolu Basın Birliği (ABB) Erzurum Şube Başkanı Mehmet Musa Çakır, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı.Başkan Çakır, gazilerin her birisinin vatan aşkını bedeninde yaşatan serdarlar olduğunu belirterek, "Onlara minnet borçluyuz, şükran borçluyuz. Vatanımıza, bağımsızlığımıza, bayrağımıza ve milletimize duyduğumuz sevdayı biz yüreklerimizde yaşarken, onlar bu aşkı bedenlerinde yaşatıyorlar. Onları her görüşümüzde sadece vatanın ne kadar mukaddes olduğunu değil, onların aynı zamanda ne büyük bir fedakarlık yaptıklarını da anlamış oluyoruz" dedi.İslam'la şereflenmiş olan her Müslüman için şehitlik ve gaziliğin, mertebelerin en yücesi olduğunu ve inanan herkesin en büyük rüyasının şehadet şerbeti içmek olduğunu dile getiren Anadolu Basın Birliği Erzurum Şube Başkanı Mehmet Musa Çakır, "Yüce Allah, şehitlik makamına öylesine büyük bir övgü hamletmiştir ki, şehitlerimiz için 'onlara ölü demeyiniz!' uyarısında bulunmuştur. Gazilik makamı da, işte bu yolda yürüyüşe çıkmış ve bizlere yeniden emanet edilmiş olanlara aittir. ve bu emanet bizim başımız, gözümüz üstünedir" diye konuştu.Gazilerin millet için taşıdığı anlam ve önemin sadece bir günle ifade edilemeyeceğini anlatan Anadolu Basın Birliği Erzurum Şube Başkanı Mehmet Musa Çakır, "Gazilerimiz, yarınlarımız için, ülkemizin birliği, bütünlüğü ve selameti için bir gün değil, bir ömür katlanacakları bir fedakarlık yaptılar. Bize düşen de, onların bu fedakarlığına vefayla karşılık vermek, onları sahiplenmek ve başlara taç etmektir" şeklinde konuştu.Gazilerin özlük haklarının iyileştirilmesi ve yaşam standartlarının yükseltilmesi için hiçbir fedakarlıktan kaçınılmaması gerektiğini vurgulayan Çakır, "Millet olarak bize de bu yakışır" dedi. - ERZURUM