ABB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Altunışık görevine devam etmeyecek
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Mümin Altunışık, yeni dönemde görevine devam etmeyeceğini bildirdi.
17.03.2020 13:26 | Son Güncelleme: 17.03.2020 13:26
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Mümin Altunışık, yeni dönemde görevine devam etmeyeceğini bildirdi.
Altunışık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Büyükşehir Belediye Meclisi'nin ilk dönemini tamamladığını belirtti.
Mümin Altunışık, "Ranta ve kişisel çıkarlara izin vermeden uzlaşı ve hizmet maksadıyla geride bıraktığımız dönemde, Ankara'ya ve Ankaralı hemşehrilerimize elimizden gelen hizmeti vermeye çalıştık. Bu süre içerisinde bize teveccüh gösteren hemşehrilerimize, parti teşkilatlarımıza, birlikte mesai harcadığımız meclis üyesi arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yeni dönemde Grup Başkanvekilliği görevine devam etmeyeceğimi, Ankara'ya ise her zaman hizmet etmeye devam edeceğimi saygılarımla kamuoyuna sunarım." ifadelerini kullandı.
Altunışık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Büyükşehir Belediye Meclisi'nin ilk dönemini tamamladığını belirtti.
Mümin Altunışık, "Ranta ve kişisel çıkarlara izin vermeden uzlaşı ve hizmet maksadıyla geride bıraktığımız dönemde, Ankara'ya ve Ankaralı hemşehrilerimize elimizden gelen hizmeti vermeye çalıştık. Bu süre içerisinde bize teveccüh gösteren hemşehrilerimize, parti teşkilatlarımıza, birlikte mesai harcadığımız meclis üyesi arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yeni dönemde Grup Başkanvekilliği görevine devam etmeyeceğimi, Ankara'ya ise her zaman hizmet etmeye devam edeceğimi saygılarımla kamuoyuna sunarım." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
Manşet
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