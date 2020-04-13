ABB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Köse'den Mansur Yavaş'a "pazarcı" sorusu Açıklaması
Mamak Belediye Başkanı ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan kaç pazarcının ürününü aldığını açıklamasını istedi.
13.04.2020 12:06 | Son Güncelleme: 13.04.2020 12:06
Köse, yaptığı açıklamada, ABB AK Parti Grup Başkanvekili olarak, Yavaş'tan kamuoyu adına bir konuya açıklık getirmesini istediğini belirtti.
Başkan Köse, "Sayın Mansur Yavaş, 'Pazarcı esnafımızın mağduriyetinin farkındayız. Ellerinde kalan ürünleri satın aldık.' diyorsunuz. Ankara'daki binlerce pazarcıdankaç tanesinden ürün aldınız?" sorusunu yöneltti.
Kaynak: AA
Etiketler: Mansur Yavaş, AK Parti, Ankara, Mamak, Güncel