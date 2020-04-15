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ABB Meclisi AK Parti ve MHP grubundan olağanüstü toplantı çağrısı

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi AK Parti ve MHP grup başkanvekilleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kentte yapılacak çalışmaları değerlendirmek ve toplu taşıma işi yapan esnafa destek verilmesine ilişkin meclisi olağanüstü toplantıya çağırdı.

15.04.2020 15:04 | Son Güncelleme: 15.04.2020 15:04
ABB Meclisi AK Parti ve MHP grubundan olağanüstü toplantı çağrısı
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi AK Parti ve MHP grup başkanvekilleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kentte yapılacak çalışmaları değerlendirmek ve toplu taşıma işi yapan esnafa destek verilmesine ilişkin meclisi olağanüstü toplantıya çağırdı.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, ABB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse ve MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan tarafından, Belediye Başkanlığına olağanüstü toplantı için dilekçeyle başvuruldu.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında, faaliyetlerinde kısıtlamaya giden esnafa verilecek desteklerin de toplantıda ele alınacağı belirtilen dilekçede, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine Kovid-19'un ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması amacıyla dün kanun teklifi sunulduğu anımsatıldı.
Başvuru dilekçesinde, şu ifadeler yer aldı:
"Söz konusu teklifin içeriğinde yer alan, özellikle toplu taşıma hizmetleriyle ilgili gelir desteği verilebileceği maddesi de kanunlaşıp yürürlüğe girmesi ile birlikte, teklif ettiğimiz olağanüstü meclis toplantısının tarihinin, buna bağlı olarak mümkün olan en kısa zamanda belirlenmesi ile yapılmasını öneriyoruz."
Toplu taşıma işletmecilerini kapsayan kanun teklifi
TBMM'ye dün sunulan kanun teklifinin yasalaşması halinde, büyükşehir belediyeleri ile belediyeler, kendisinden izin veya ruhsat almak ya da hat kiralamak suretiyle çalışan gerçek ve tüzel kişilere, toplu taşıma hizmetinin kesintisiz olarak yürütülebilmesiyle sınırlı olacak şekilde, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 aylık süreyle sınırlı olmak üzere meclis kararıyla; gelir desteği ödemesi yapabilecek, belirlenen döneme tekabül eden ruhsat, izin, hat kirası borçlarını faizsiz olarak 3 ay erteleyebilecek.
Çevre ve Şehircilik Bakanı, bu süreleri, bitiminden itibaren 3 aya kadar uzatmaya yetkili olacak. Ruhsat, izin, hat kirası borçları ertelenen süre sonunda, ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan tahsil edilecek.

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, AK Parti, MHP, Güncel
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