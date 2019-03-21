"Abbas Güçlü İle Büyük Oyun'da Üçüncü Haftanın Finalisti Seçildi!

Netmarble EMEA Yönetim Kurulu Başkanı Barış Özistek, MEF Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Erhan Erkurt, Doğa Koleji Bilişim ve Eğitim Teknolojileri Direktörü Hakan İnanır ve Bahçeşehir Üniversitesi Bilgisayar Teknoloji Bölüm Başkanı Dr. Yavuz Samur'un jüri üyeliği yaptığı yarışmada, adaylar oyunlarını sergilemek için kıyasıya mücadele etti. Program kulisinde Cantuğ Unlost Özsoy, Oyun tasarımcısı Tuna Pamir ve Berk Rip Tepe de yer aldı.Ön elemeler sonucunda yarı finale kalan yarışmacı adayları Doğan Tosun - "Watch and Walk", Abdullah - Buse Özer - "Tough Jumping 2", Emir Anar - Muhammed Ali Yaşar - Abdülkerim Doğu -"Helix Way", Kaan Karavar -Tolunay Karavar - Kerim Hakan Sırrı - "Orbit" oyunu hem jüri üyelerine hem de izleyicilere keyifli vakit geçirtti.

Haftanın finalisti "Watch and Walk"

Oyun geliştiricilerinin ilginç ve bir o kadarda güzel oyunları karşısında seçim yapmakta zorlanan jüri diğer oyunlarında çok yaratıcı ve iyi olduğunu vurgularken Doğan Tosun'un "Watch and Walk" oyununu haftanın birincisi seçti.

Küçük oyun geliştiricilerine jüriden tam puan aldı.Programda BİLFEN Okulları'ndan küçük oyun geliştiricilerde oyunlarını sergiledi. İlköğretim 7. Sınıf öğrencileri Ömer Hasanov, Deniz Hönigs ve Mustafa Semih Arslanhan "Manter"oyununu sergilerken kendi yaptıkları özel tasarım konsoldan ve oyunlarından 10 yıldız alarak ile jüriden büyük alkış topladılar.

"Oyun oynamaları için teşvik ediyoruz"

Doğa Koleji Bilişim ve Eğitim Teknolojileri Direktörü Hakan İnanır programın ilerleyen dakikalarında gençlerin teknolojiye bakış açılarını açıklarken;

"2000'li yıllarda doğduğumuz için bizler dijital göçebeleriz, yeni çıkan teknolojilere alışmakta zorluk çekiyoruz. Zannediyoruz ki çocuklarımızda güçlük çekiyor. Halbuki şuan alfa kuşağını yetiştiriyoruz. Onların doğasında olduğunu düşünüyoruz, o yüzden okullarımızda çocukların oyun oynamasını teşvik ediyor hatta oyun geliştirme uygulamalarını öğretiyoruz" dedi. Netmarble EMEA Yönetim Kurulu Başkanı Barış Özistek ve Prof.Dr. Yavuz Samur'un VR oyunu ile stüdyoda sanal gerçekliğin içinde oyun oynayarak eğlenceli dakikaların yaşanmasına sebep oldu.

Kaynak: Bültenler