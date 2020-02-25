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Abbas Gündüz: "CHP gizlese de Pervin Buldan haykıra haykıra ittifakı anlattı"

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, CHP ile HDP arasındaki ittifakı HDP Genel Başkanı Pervin Buldan'ın açıkladığını söyledi.

25.02.2020 13:20 | Son Güncelleme: 25.02.2020 13:21Abbas Gündüz:
15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, CHP ile HDP arasındaki ittifakı HDP Genel Başkanı Pervin Buldan'ın açıkladığını söyledi.

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, CHP gizlese de HDP Genel Başkanı Pervin Bulda'nın açık açık CHP ile olan ittifakı beyan ettiğini ifade etti. Gündüz, "Kongresinde İstiklal Marşı okumayan adı siyasi parti olan HDP Başkanı Pervin Buldan baklayı ağzından çıkardı. CHP ne kadar gizlese de Pervin Buldan haykıra haykıra bütün gücüyle ağzı dolu dolu ittifakı anlattı. CHP şimdi ne diyecek, ayrıca İyi Parti ne diyecek? Haydi buyurun bakalım PKK terör örgütü ile iç içe olan HDP'yi biz biliyoruz, sizler gizliyordunuz. Kamuoyuna yalan söylüyordunuz, yalanınız da ortaya saçıldı. Terör örgütü ile iç içe olan siyasilerle ortaklık yapmak ve adına da millet ittifakı demek yalanın doruk noktasıdır. HDP ile ortaklık siyasi cinayettir. Millete karşı işlenen bir suçtur. Hele hele biz şehit gazi ailelerini daha çok üzmüştür. HDP'nin yanında olan ortaklık yapan siyasilere bir kez daha iyi düşünmeleri ve seçmenlerine karşı dürüst olmaları gerekmektedir. Ülkemizde birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyulan bu günlerde terör örgütlerine karşı ve destekleyicilerine karşı birlik, beraberlik içerisinde karşı koymamız gerekmektedir. Aziz milletimiz bu olanları değerlendirecektir. Biz şehit ve gazi aileleri olarak gece gündüz demeden devleti, milleti, bayrağı, ülkesi için fedakarca çalışan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun yanındayız" dedi. - DİYARBAKIR

Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Pervin Buldan, Güncel

Kaynak: İHA

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