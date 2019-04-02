Abbas Oğuz Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız MARDİN SAVUR belediye başkan adayı olan Abbas Oğuz isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. MARDİN SAVUR ilçesinde toplam 8 aday ile yarışan Abbas Oğuz isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız MARDİN SAVUR adayı Abbas Oğuz kimdir? Bağımsız MARDİN SAVUR adayı Abbas Oğuz yüzde kaç oy aldı?

Abbas Oğuz Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız MARDİN SAVUR belediye başkan adayı olarak gösterilen Abbas Oğuz SAVUR ilçesinde % 6,02 oranında oy almıştır. SAVUR ilçesinde % 6,02 oranında oy olan Abbas Oğuz adlı Bağımsız adayı toplamda 723 adet oy sayısına ulaştı.

MARDİN SAVUR ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.