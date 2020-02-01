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Abbas: tarihe kudüs'ten vazgeçen biri olarak geçmeyeceğim

Abbas: Tarihe Kudüs'ten vazgeçen biri olarak geçmeyeceğimMısır, (DHA)- Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Mısır'ın başkenti Kahire'deki Arap Birliği toplantısında yaptığı konuşmasında, 'Tarihe, Kudüs'ten vazgeçen biri olarak geçmeyeceğim' dedi.

01.02.2020 16:50 | Son Güncelleme: 01.02.2020 16:52
Abbas: Tarihe 'ten vazgeçen biri olarak geçmeyeceğim
Mısır, (DHA)- Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Mısır'ın başkenti 'deki Arap Birliği toplantısında yaptığı konuşmasında, 'Tarihe, Kudüs'ten vazgeçen biri olarak geçmeyeceğim' dedi.
Abbas, Arap Birliği toplantısında yaptığı konuşmasında ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Yüzyılın Anlaşması' olarak adlandırdığı sözde barış planını reddettiğini ifade ederek, 'Trump telefonla görüşmeyi istedi hayır dedim, bana mektup göndermek istedi mektubu almayı reddettim' dedi.
Ayrıca Abbas konuşmasında, Doğu Kudüs'ün İsrail'in bir parçası olduğunu söylediklerini duyduğunda 'Tarihe Kudüs'ten vazgeçen biri olarak geçmeyeceğim' dediğini söyledi.
Abbas, ABD ve İsrail ile güvenlik konuları dahil, tüm ilişkileri kestiğini açıkladı.
Abbas: tarihe kudüs'ten vazgeçen biri olarak geçmeyeceğim

Arap Birliği, Kahire, Kudüs, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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