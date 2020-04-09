Abbaslık Köy yolunda belediye ekipleri 1 kamyon atık topladı
Bilecik belediyesi merkeze 4 kilometre uzaklıkta Abbaslık Köyü'ne giden yolda kapsamlı bir temizlik yaparken yaklaşık 1 kamyon atık toplandı.
09.04.2020 16:03 | Son Güncelleme: 09.04.2020 16:03
Bilecik'te manzara sevenlerin sıklıkla kullandığı Abbaslık Köy yolunda Bilecik Belediyesine bağlı Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri sağlı sollu kapsamlı bir temizlik gerçekleştirdi. Ekipler ormanlık alana atılmış çok sayıda atığı toplarken, günün sonunda yaklaşık 1 kamyon pislik çıktı. Ekipler vatandaşları çevreye çöp atmamaları yönünde uyarıda bulunurken, "Çevremizi temiz tutalım" dediler. - BİLECİK
Kaynak: İHA