Haberler » Güncel » Abd, 2 deaş militanını gözetimine aldı

Abd, 2 deaş militanını gözetimine aldı

ABD Başkmanı Donald Trump, Suriye'de YPG kontrolündeki El-Hol Kampı'nda tutulan 2 İngiliz vatandaşı DEAŞ militanını gözetim altına aldıklarını duyurdu.

10.10.2019 09:42Abd, 2 deaş militanını gözetimine aldı

ABD Başkmanı Donald Trump, Suriye'de YPG kontrolündeki El-Hol Kampı'nda tutulan 2 İngiliz vatandaşı DEAŞ militanını gözetim altına aldıklarını duyurdu. Trump, olaya ilişkin sosyal medyadan açıklama yaptı.

'Beetles' lakaplı, El Shafee Elsheikh ve Alexanda Kotey adlı İngiliz vatandaşı 2 DEAŞ'lının, El-Hol Kampı'ndan ülke dışına çıkarıldığı belirtildi. ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin ya da Kürtlerin kontrolü kaybetmesi olasılığına karşın ABD, Beetles olarak bilinen ve Suriye'de baş keserek infaz gerçekleştiren 2 DEAŞ militanını gözetimine aldı ve Suriye'den çıkartarak ABD tarafından kontrol edilen güvenli bir bölgeye getirdi. Onlar beterin de beteri" ifadelerini kullandı.



Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Suriye, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
10:23 Beymen club stil günleri başlıyor
10:17 KEA Hastanesinde 200. Bypass ameliyatı gerçekleşti
10:18 Kaymakam İlidi'den Müdür Tunçel'e ziyaret
10:18 Kırşehirli genç gazeteciye, Genç-Der'de Basın Enformasyon Kurulu Başkan Yardımcılığı görevi
10:18 Necip Fazıl Kısakürek'in unutulmaz eseri "Reis Bey" NEVÜ'de sahnelendi
10:22 Çavuşoğlu'ndan Barış Pınarı Harekatı diplomasisi
10:22 Çanakkale'de 77 düzensiz göçmen yakalandı
10.10.2019 10:24:45