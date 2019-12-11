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ABD, 2020 için petrol fiyatı tahminini yükseltti

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), gelecek yıla ilişkin petrol fiyatı tahminini yukarı yönlü revize etti.

11.12.2019 12:26 | Son Güncelleme: 11.12.2019 12:26ABD, 2020 için petrol fiyatı tahminini yükseltti
ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), gelecek yıla ilişkin petrol fiyatı tahminini yukarı yönlü revize etti.
EIA'nın "Aralık 2019 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, 2020'de Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatının 60,50 dolar, Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün ortalama varil fiyatının da 55 dolar olacağı öngörülüyor.
Kasım raporunda gelecek yıl için Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatının 60 dolar, WTI tipi ham petrolün ortalama varil fiyatının ise 54,50 dolar olacağı tahmin edilmişti.
EIA'nın bu ayki raporunda, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkelerin ham petrol üretimlerini 2020'nin ilk çeyreğinde günlük 500 bin varil azaltma kararının, fiyatların yükselmesinde etkili olacağı belirtildi.
Üretim beklentisi aşağı çekildi
ABD'nin gelecek yıla ilişkin ham petrol üretim beklentisi ise günlük ortalama 100 bin varil aşağı çekildi.
Buna göre, ülkenin günlük ortalama ham petrol üretiminin gelecek yıl 13,2 milyon varil civarında gerçekleşeceği öngörülüyor.
EIA'nın kasım ayı raporunda, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin 2020'de 13,3 milyon varil olacağı tahmin edilmişti.
ABD, Kasım 2018'de Suudi Arabistan ve Rusya'yı geride bırakarak dünyanın en büyük ham petrol üreticisi olmuştu.

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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