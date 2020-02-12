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ABD, 5 vatandaşını İran'a yönelik petrol yaptırımlarını delmeye çalışmakla suçladı

ABD Adalet Bakanlığı, İran'a yönelik petrol yaptırımlarını delmeye çalışan 5 ABD vatandaşının kimliklerini açıkladı.

12.02.2020 10:05 | Son Güncelleme: 12.02.2020 10:05ABD, 5 vatandaşını İran'a yönelik petrol yaptırımlarını delmeye çalışmakla suçladı
ABD Adalet Bakanlığı, 'a yönelik petrol yaptırımlarını delmeye çalışan 5 ABD vatandaşının kimliklerini açıkladı.

ABD Adalet Bakanlığı, İran petrolünü Çin'e satmayı planlayarak İran'ın petrol ihracatına yönelik yaptırımları delmeye çalışmakla suçladığı 5 ABD vatandaşının isimlerini açıkladı.

Adalet Bakanlığı, İran'dan aldıkları petrolü Çin'de bulunan bir rafineriye satmayı planlayan Zhenyu Wang, Nicholas Hovan, Robert Thwaites, Nicholas James Fuchs ve Daniel Ray Lane'i Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası'nı ihlal etmekle suçladı. Bu kişilerin Temmuz 2019'dan Şubat 2020'ye kadar Philadelphia ve diğer bölgelerde İran'dan petrol almak için çalışmalar yürüttüğü kaydedildi. Bakanlık ayrıca şahısların, Polonyalı bir paravan şirket kullanmaya çalıştıklarını itiraf ettiklerini ve ayda iki sevkıyat yapmayı planladıklarını iddia etti. - WASHINGTON

Amerika Birleşik Devletleri, İran, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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