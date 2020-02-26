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BBC

ABD'de 6 yaşındaki kız çocuğu, kelepçe takılarak gözaltına alındı

ABD'de öğretmenine tekme atmakla suçlanan altı yaşındaki bir kız çocuğunun kelepçelenerek gözaltına alınması büyük tepki çekti. Olay üzerine harekete geçen yetkililer, kız çocuğunu kelepçeleyen polis memurunu görevden aldı.

26.02.2020 11:46 | Son Güncelleme: 26.02.2020 13:18

ABD'nin Orlando kentinde öğretmenine tekme attığı belirtilen altı yaşındaki bir kız çocuğu polis tarafından elleri kelepçelenerek gözaltına alındı.

Olay geçen Eylül'de meydana geldi, ancak Kaia R. adlı çocuğun ailesi, polis soruşturmasının tamamlanmasının ardından, başka bir polis memurunun üzerindeki kamerayla kaydedilen görüntüleri dün yayımladı.

POLİS MEMURU GÖREVDEN ALINDI

Gözyaşları içinde "Bana bir şans daha verin" diyen çocuğu elleri bağlı olarak polis aracına bindiren Dennis Turner adlı polis memuru görevden alındı. Görüntülerde Turner, bir öğretmenin "Ellerinin bağlanması şart mı?" sorusuna "Evet şart. 28 yıllık meslek hayatımda 6 bin kişiyi gözaltına aldım. En küçüğü yedi yaşındaydı. Rekoru bu kırdı" diye yanıt veriyor.

AMİRLERİNİN İZNİ GEREKİYOR

ABD'de polis memurları, 12 yaşındaki küçük çocukları ancak amirlerinin izniyle gözaltına alınabiliyor. Turner'ın bu kuralı ihlal ettiği için görevden alındığı açıklandı.

ABD'de 6 yaşındaki kız çocuğu, kelepçe takılarak gözaltına alındı

Amerika Birleşik Devletleri, Polis, 3. Sayfa, Dünya
BBC


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