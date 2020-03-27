Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

ABD, 82 bin 179 vaka ile dünyada en fazla Kovid-19 görülen ülke oldu

NEW ABD, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında 82 bin 179 vaka sayısı ile dünya genelinde Çin ve İtalya'yı geride bırakarak ilk sıraya yükseldi.

27.03.2020 01:12 | Son Güncelleme: 27.03.2020 01:12
ABD, 82 bin 179 vaka ile dünyada en fazla Kovid-19 görülen ülke oldu
NEW ABD, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında 82 bin 179 vaka sayısı ile dünya genelinde Çin ve İtalya 'yı geride bırakarak ilk sıraya yükseldi.
Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "worldometre" internet sitesindeki bilgiye göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı son 6 saatte 12 bin 982 artarak 82 bin 179'a, ölü sayısı ise 131 artarak 1177'ye ulaştı.
Dün, ABD'de Kovid-19 vaka sayısı 55 bin 238, ölü sayısı ise 802 olarak kayıtlara geçmişti.
ABD, virüsün bulaştığı kişi sayısı bakımından dünya genelinde 82 bin 179 vaka ile ilk sıraya yerleşirken, onu 81 bin 285 vaka ile Çin, 80 bin 589 vaka ile İtalya takip ediyor.
New York eyaleti de ABD içinde 37 bin 738 vaka ve 385 can kaybı ile salgının en fazla etkisini gösterdiği bölge olarak başı çekiyor.
New York'u 6 bin 876 vaka ile komşusu New Jersey, 3 bin 829 vaka ile California eyaletleri izliyor.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, İtalya, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››ABD, 82 bin 179 vaka ile dünyada en fazla Kovid-19 görülen ülke oldu - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

ABD, Çin’i geçip korona pandemisinin yeni merkezi oldu Haberler
ABD, Çin'i geçip korona pandemisinin yeni merkezi oldu
Fransa, koronada sonuç veren ilacın tedavide kullanılmasına izin verdi Haberler
Fransa, koronada sonuç veren ilacın tedavide kullanılmasına izin verdi
THY’nin New York seferlerine koronavirüs engeli Haberler
THY'nin New York seferlerine koronavirüs engeli
Ölü sayısı 75’e çıkınca İmamoğlu sokağa çıkma yasağı çağrısı yaptı Haberler
Ölü sayısı 75'e çıkınca İmamoğlu sokağa çıkma yasağı çağrısı yaptı
Polis, bağırıp üzerine yürüdüğü yaşlı adamdan özür diledi Haberler
Polis, bağırıp üzerine yürüdüğü yaşlı adamdan özür diledi
Koronavirüsün akciğerlerde yol açtığı hasar böyle görüntülendi Haberler
Koronavirüsün akciğerlerde yol açtığı hasar böyle görüntülendi
Pazarlarda zaruri ihtiyaçların dışındaki ürünlerin satışı yasaklandı Haberler
Pazarlarda zaruri ihtiyaçların dışındaki ürünlerin satışı yasaklandı
Türkiye, koronavirüs vaka sayısında bir günde 6 sıra birden yükseldi Haberler
Türkiye, koronavirüs vaka sayısında bir günde 6 sıra birden yükseldi

Son Dakika Güncel Haberleri

02:17: Aydın'da kamyonet devrildi: 2 yaralı - Haber 02:16: Almanya Başbakanı Merkel: "Kovid-19, 2008 banka ve finans krizinden daha kötü" - Haber 02:10: Aydın'da kamyonet devrildi: 2 yaralı - Haber 02:08: Venezuela'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm - Haber 02:06: AB liderleri Kovid-19'a karşı ortak ekonomi politikası belirleyemedi - Haber 00:52: ABD, koronavirüs vakalarında Çin'i geride bırakarak salgının yeni merkez üssü oldu - Haber 00:22: Fransa sıtma tedavisinde başvurulan klorokinin koronavirüse karşı kullanımına izin verdi - Haber 23:49: İmamoğlu'ndan sokağa çıkma yasağı mesajı: Radikal kararlar almalıyız - Haber 23:47: Polis, bağırıp üzerine yürüdüğü yaşlı adamdan özür diledi - Haber 23:28: Türkiye, en çok koronavirüs vakasının görüldüğü 15. ülke oldu - Haber 08:29: Koronaya meydan okuyan tulum peynirine Türkiye'nin dört bir yanından talep arttı - Ekonomi