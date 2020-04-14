Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

ABD 9 şirkete 23 milyon varillik petrol stok kapasitesi verecek

ABD Enerji Bakanlığı, ülkede üretilen ham petrolün stoklanabilmesi için 9 şirkete toplam 23 milyon varillik petrol stok kapasitesi verileceğini duyurdu.

14.04.2020 17:24 | Son Güncelleme: 14.04.2020 17:24
ABD 9 şirkete 23 milyon varillik petrol stok kapasitesi verecek
ABD Enerji Bakanlığı, ülkede üretilen ham petrolün stoklanabilmesi için 9 şirkete toplam 23 milyon varillik petrol stok kapasitesi verileceğini duyurdu.
ABD Enerji Bakanı Dan Brouillette, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Başkan Donald Trump'ın emriyle, 9 petrol üreticisinin ham petrolünün stratejik petrol rezervlerinde stoklanabilmesi için anlaşmalar müzakere edilecek." ifadelerini kullandı.
Şirketlere sağlanacak stok miktarının 23 milyon varil olacağı bilgisine yer verilen açıklamada, stoklamanın bu ay başlayacağı ve büyük ölçüde mayıs ve haziran aylarında gerçekleşeceği aktarıldı.
Ayrıca, stratejik petrol rezervlerinin stoklamaya açılmasının ABD enerji endüstrisinde rahatlama sağlamak için önemli bir adım olduğu da vurgulandı.
ABD hükümeti tarafından tutulan ve toplam stok kapasitesi 713 milyon varil olan stratejik petrol rezervlerinde geçen hafta itibarıyla 635 milyon varil petrol varken, stokların doluluk oranı yüzde 89 seviyesinde bulunuyor.
Ülkenin özel petrol şirketleri tarafından tutulan ticari ham petrol stoklarında ise geçen hafta itibarıyla 484,4 milyon varillik petrol bulunuyordu.
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle petrol tüketimi düşerken, şirketlerin oluşan petrol arz fazlasını stoklaması da zorlaşıyor.
Uzmanlar, dünya genelinde ham petrol stok kapasitesinin gelecek ay tamamen dolabileceği konusunda uyarıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Enerji Bakanlığı, Ekonomi
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

Aksigorta 4 ilde sokak hayvanları için 6 ton mama bağışladı Ekonomi
Aksigorta 4 ilde sokak hayvanları için 6 ton mama bağışladı
Koronavirüsten korkan propolise sarıldı! Talep patlaması yaşanıyor Ekonomi
Koronavirüsten korkan propolise sarıldı! Talep patlaması yaşanıyor
Bosch’dan Türkiye’ye 500 milyon liralık yeni yatırım Ekonomi
Bosch'dan Türkiye'ye 500 milyon liralık yeni yatırım
Altın tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü! İşte güncel fiyatlar Ekonomi
Altın tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü! İşte güncel fiyatlar
Huzurevinde kalıp izinli olarak yakınlarına giden yaşlılardan ücret alınmayacak Ekonomi
Huzurevinde kalıp izinli olarak yakınlarına giden yaşlılardan ücret alınmayacak
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum Ekonomi
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum
Yarın başlıyor! Zincir marketlerde somon ve alabalık maliyetine satılacak Ekonomi
Yarın başlıyor! Zincir marketlerde somon ve alabalık maliyetine satılacak
İmamoğlu, 2 İETT ustasının başarısına duyarsız kalmadı: 3 maaş ikramiye verelim Ekonomi
İmamoğlu, 2 İETT ustasının başarısına duyarsız kalmadı: 3 maaş ikramiye verelim
Haberler ›› Ekonomi ››ABD 9 şirkete 23 milyon varillik petrol stok kapasitesi verecek - Ekonomi

Son Dakika Ekonomi Haberleri

18:28: Piyasalarda gün sonu - Ekonomi 18:26: ABD'de ihracat fiyat endeksi düşüşünü sürdürdü - Ekonomi 18:26: Borsa, yüzde 2,23 primli kapandı - Ekonomi 18:19: Borsa günü yükselişle tamamladı - Ekonomi 18:18: ABD'de ihracat fiyat endeksi martta düşüşünü sürdürdü - Ekonomi 18:07: Brezilyalı bilim insanları, koronavirüsün sağlıklı hücrelere saldırdığı anların fotoğrafını yayınladı - Haberler 16:35: Tepki çeken görüntüler sonrası Salda Gölü proje alanına vatandaşların 7/24 izleyebilmesi için kamera sistemi kurulacak - Ekonomi 15:45: Koronavirüs tedbirine uymayan Yetkin Dikinciler, kendisini uyaran muhabirle tartıştı: Sus, tartışma benimle - Magazin