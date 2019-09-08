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ABD Açık'ta şampiyon Andreescu

NEW Teniste sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ın tek kadınlar finalinde, Kanadalı Bianca Andreescu şampiyon oldu.

08.09.2019 01:22 ABD Açık'ta şampiyon Andreescu
NEW Teniste sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ın tek kadınlar finalinde, Kanadalı Bianca Andreescu şampiyon oldu.
New York'ta düzenlenen turnuvanın tek kadınlar finalinde, dünya klasmanında 8'inci sırada bulunan ABD'li Serena Williams, 15'inci sıradaki Kanadalı Bianca Andreescu ile karşı karşıya geldi.
Çok çekişmeli geçen maçta Williams'ı 6-3 ve 7-5'lik setlerle 2-0 yenen Andreescu büyük bir başarıya imza attı ve bir grand slam kazanan ilk Kanadalı tenisçi oldu.
Serena Williams 1999 yılında ABD Açık'ta kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğunu kazandığında, Kanadalı tenisçi Bianca Andreescu henüz dünyaya gelmemişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Serena Williams, Williams, Spor

Kaynak: AA

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