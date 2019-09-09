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ABD Açık'ta şampiyon Nadal

NEW ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı İspanyol Rafael Nadal, 5 numaralı seribaşı Rus Daniil Medvedev'i 3-2 yenerek şampiyon oldu.

09.09.2019 04:30 ABD Açık'ta şampiyon Nadal
NEW ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı İspanyol Rafael Nadal, 5 numaralı seribaşı Rus Daniil Medvedev'i 3-2 yenerek şampiyon oldu.
New York'taki Arthur Ashe Stadı'nda düzenlenen sezonun son grand slam turnuvasında, Nadal ile Medvedev karşı karşıya geldi.
Yaklaşık 5 saat süren tarihi maçı 7-5, 6-3, 5-7, 4-6 ve 6-4'lük setlerle 3-2 kazanan 33 yaşındaki Rafael Nadal, turnuvayı birinci sırada tamamladı. Nadal bu sonuçla, 19'uncu grand slam ve 4'üncü ABD Açık şampiyonluğunu elde etti.
23 yaşındaki Medvedev ise kariyerinde ilk kez grand slam finali oynayarak önemli bir başarıya imza attı. Daniil Medvedev, uzun yıllar sonra bir grand slam finalinde maçı 2-0'dan 2-2'ye getiren nadir tenisçilerden biri olarak kayıtlara geçti.
Medvedev, 2000 yılında ABD Açık'ı kazanan Rus tenisçi Marat Safin'in ardından bu turnuvada finale ulaşan bir diğer Rus sporcu olarak tarihe geçmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Dmitri Medvedev, Rafael Nadal, Spor

Kaynak: AA

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