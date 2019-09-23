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Abd adalet bakanlığı: çin'in ticari sır hırsızlıkları artıyor

ABD Adalet Bakanlığı Başsavcı Yardımcısı Adam Hickey, Çin'in ticari sır hırsızlıklarının arttığını ve bunun Çin'in sanayi politikasının bir parçası olduğunu söyledi.

23.09.2019 11:35Abd adalet bakanlığı: çin'in ticari sır hırsızlıkları artıyor
–  ABD Adalet Bakanlığı Başsavcı Yardımcısı Adam Hickey, Çin'in ticari sır hırsızlıklarının arttığını ve bunun Çin'in sanayi politikasının bir parçası olduğunu söyledi.
Hickey Çin'i suçladığı açıklamasında, ticari sır hırsızlıklarını ya devlet kontrolünde yapıldığını ya da hükümetin bu hırsızlıklara göz yumduğunu belirtti.
Hickey ayrıca, ulusal güvenlik tehditleri, ticari sır hırsızlıkları, ekonomik casusluk ve fikri mülkiyet hırsızlıklarına karşı ABD Adalet Bakanlığının 2018 yılında Çin Girişimini başlattığını hatırlattı.


- İstanbul

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi

Kaynak: DHA

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