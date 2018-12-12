ABD Adana Konsolosu Baez: "İşbirliğine Hazırız"

ABD Adana
Konsolosu Alejandro Hoot Baez, ABD ve Türkiye
arasında tarım konusunda her türlü iş birliğine hazır olduklarını söyledi.
ABD Adana Konsolosu Alejandro Hoot Baez, beraberinde ABD Ankara
Büyükelçiliği Ekonomi
Müsteşarı Erika Olson ile Adana Çiftçiler birliğini ziyaret etti.
Adana Çiftiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Özekici, Genel Sekreter
Oana Çorat, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Yücel
Ener, Sinem Özkan Başlamışlı, Ahmet Yasin
Milli ve Ali Homurlu tarafından konuk edilen Konsolos Baez ile Eknomi Müsteşarı Olson, Adana tarımı ile ilgili bilgi aldılar.
Başkan Mutlu Doğru, 88 yıl önce, 1 Ekim 1930 tarihinde kurulan Adana Çİftçiler Birliği'nin, Türkiye'nin ilk çiftçi örgütü olduğunu söyledi. Doğru, birliğin, Türkiye'nin en önemli tarım merkezleri arasında yer alan Adana'da çiftçinin sözcüsü durumunda olduğunu kaydetti.
ABD Konsolosu Alejandro Hoot Baez de, ABD ve Türkiye arasında tarım konusunda her türlü iş birliğine hazır olduklarını, bu konularda beraber çalışmak istediklerini belirtti. - ADANA
Türkiye,Amerika Birleşik Devletleri,Adana
12 Aralık 2018 Çarşamba 12:22