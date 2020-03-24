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ABD, Afganistan'a bir milyar dolarlık yardımı kesiyor

ABD'nin Afganistan'a bir milyar dolarlık yardımı keseceği bildirildi.

24.03.2020 14:52 | Son Güncelleme: 24.03.2020 14:52
ABD, Afganistan'a bir milyar dolarlık yardımı kesiyor
ABD'nin Afganistan 'a bir milyar dolarlık yardımı keseceği bildirildi.
Politico'nun haberine göre, kesinti kararı, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve siyasi rakibi Abdullah Abdullah arasındaki anlaşmazlığa son verme çabası çerçevesinde 23 Mart'ta Afganistan'ın başkenti Kabil 'i ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo tarafından açıklandı.
Pompeo, Gani ve Abdullah'ın, "kapsayıcı bir hükümet kurulması konusunda fikir birliğine varamadıklarını" kendisine ilettiklerini belirterek ABD'nin bundan hayal kırıklığına uğradığını, başarısızlığın ABD'nin ulusal değerlerine doğrudan tehdit olarak görüldüğünü söyledi.
ABD Dışişleri Bakanı, Washington hükümetinin, Afganistan ile iş birliğinin kapsamını gözden geçireceğini, ilk etapta bir milyar dolarlık yardım kesintisinin yanı sıra "2021'de diğer bir milyar dolarlık kesintiye hazır olduklarını" kaydetti.
Pompeo'nun Kabil'den sonra Katar'da Taliban'ın bir temsilcisiyle bir araya geldiği de ifade edildi.
Afganistan'da Seçim Komisyonu tarafından cumhurbaşkanı ilan edilen Eşref Gani ile seçimlere hile karıştığı iddiasıyla seçim sonuçlarını kabul etmeyeceğini duyuran Abdullah Abdullah arasında devam eden anlaşmazlığın giderilmesi için, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad'ın her iki aday arasında son ana kadar yürüttüğü mekik diplomasisinden sonuç alınamamıştı.
Bunun üzerine hem Gani hem de Abdullah 9 Mart'ta ayrı ayrı yemin törenleri düzenlemişti.
ABD Dışişleri Bakanlığının çifte yemin töreniyle ilgili yaptığı açıklamada, ABD'nin Afganistan'da her türlü "paralel yönetim" oluşturma çabalarına karşı olduğunun altı çizilmiş, Washington'ın tek parça ve birlik içinde bir Afganistan'ı destekleyeceği ifade edilmişti.

Kaynak: AA

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Afganistan, Kabil, Güncel

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