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ABD, Afganistan'daki askerlerini azaltıyor

ABD Başkanı Donald Trump, Afganistan'daki asker sayısını 8 bin 600'e düşüreceklerini açıkladı.

29.08.2019 18:46 ABD, Afganistan'daki askerlerini azaltıyor
ABD Başkanı Donald Trump, Afganistan'daki asker sayısını 8 bin 600'e düşüreceklerini açıkladı.
Trump, Fox Radyo'ya verdiği mülakatta, Afganistan'daki sürece ilişkin değerlendirmede bulundu.
Taliban ile anlaşmaya yakın olduklarını belirten Trump, yine de anlaşmaya varılıp varılmayacağı konusunda emin olmadığını vurguladı.
Trump, "Oradaki asker sayımızı 8 bin 600'e düşüreceğiz ve bu noktadan sonra da ileride ne olacağına dair bir karara varacağız." ifadesini kullandı.
Afganistan'da 14 bin civarında askeri olan ABD yönetiminin, Taliban ile muhtemel bir barış anlaşması sürecinin sonunda bu sayıyı önemli ölçüde azaltacağı belirtiliyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Afganistan, Güncel

Kaynak: AA

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