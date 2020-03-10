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ABD, Afganistan'dan asker çekmeye başladı

ABD, Afganistan'da konuşlu askerlerini kademeli olarak çekmeye başladı. Söz konusu adım, Washinton ile Taliban arasında 29 Şubat'ta Doha'da imzalanan barış anlaşması kapsamında gerçekleşiyor

10.03.2020 14:17 | Son Güncelleme: 10.03.2020 14:17
ABD, Afganistan'dan asker çekmeye başladı
Amerika Birleşik Devletleri, Afganistan 'da konuşlu askerlerini kademeli olarak çekmeye başladı.

Söz konusu adım, Washinton ile Taliban arasında 29 Şubat'ta Doha 'da imzalanan barış anlaşması kapsamında gerçekleşiyor.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Afganistan, Doha, Dünya
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