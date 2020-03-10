ABD, Afganistan'dan asker çekmeye başladı
ABD, Afganistan'da konuşlu askerlerini kademeli olarak çekmeye başladı. Söz konusu adım, Washinton ile Taliban arasında 29 Şubat'ta Doha'da imzalanan barış anlaşması kapsamında gerçekleşiyor
10.03.2020 14:17 | Son Güncelleme: 10.03.2020 14:17
Amerika Birleşik Devletleri, Afganistan 'da konuşlu askerlerini kademeli olarak çekmeye başladı.
Söz konusu adım, Washinton ile Taliban arasında 29 Şubat'ta Doha 'da imzalanan barış anlaşması kapsamında gerçekleşiyor.
Söz konusu adım, Washinton ile Taliban arasında 29 Şubat'ta Doha 'da imzalanan barış anlaşması kapsamında gerçekleşiyor.
Kaynak: Euronews.com
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Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Afganistan, Doha, Dünya
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