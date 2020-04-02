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ABD'de bir lüks yolcu gemisinde daha koronavirüs salgınına rastlandı

ABD'nin Florida açıklarında bulunan lüks gemide, grip benzeri hastalık belirtileri gösteren yolculara yapılan koronavirüs testleri pozitif çıktı. Gemide bulunan ve koronavirüs testi pozitif olan yolcuların sayısı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

02.04.2020 16:33 | Son Güncelleme: 02.04.2020 16:53

ABD'nin Florida açıklarında bulunan lüks gemi tatilcilerin yolculuğunu kabusa çevirdi. Coral Princess adlı lüks yolcu gemisi kaptanı, yolcuların grip benzeri hastalık belirtileri göstermeleri üzerine, belirti gösteren yolculara koronavirüs testi yaptırdığı, sonuçların ise pozitif çıktığı açıkladı.

ABD'nin Florida eyaleti açıklarında 1,024 yolcunun karaya çıkması beklenirken, grip belirtileri gösteren yolcuların koronavirüs testleri pozitif geldi. Gemi kaptanı yolculara anons yaparak "Bildiğiniz gibi son birkaç gün içinde, konuklarımız ve mürettebatımızın bulunduğu küçük bir grupta, grip benzeri belirtilere rastlandı. ve bu kişiler karantina altına alındı. Barbados'tayken bu fırsatı değerlendirerek yüz maskesi dahil olmak üzere ihtiyaçlarımızı temin ettik, karaya test numunelerini gönderdik. Bu test sonuçlarının koronavirüs pozitif olduğunu teyit ettik" dedi.

NE ZAMAN TAHLİYE EDİLECEKLERİ BELLİ DEĞİL

Daha önce bazı ülkeler geminin yanaşmasına izin vermezken, geminin kaptanı sağlık yetkilileriyle görüşme halinde olduğunu belirtti. Liman yetkilileri ise geminin akıbeti için ABD Hastalık Kontrol ve Önleme (CDC) Merkezi'ne başvurdu. Diğer yandan ABD Sahil Güvenliği genel bir açıklama yayınlayarak, benzer gemilerin kendilerini belirsiz süre denizde kalabilecek şekilde hazır olmalarını tavsiyesinde bulundu. Gemide bulunan ve koronavirüs testi pozitif olan yolcuların sayısı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

SAN FRANSİSCO'DA BİR GEMİ KARANTİNAYA ALINMIŞTI

Öte yandan, geçtiğimiz ay ABD'nin San Francisco açıklarında bulunan bir gemi, gemiden ayrılan 79 yaşındaki bir kişinin koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetmesi sonrası karantina altına alınmıştı. Gemide yaklaşık 3 bin 500 kişi bulunuyordu.

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ABD’de bir lüks yolcu gemisinde daha koronavirüs salgınına rastlandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Florida, Güncel

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Amerika alarma geçti! Bir lüks yolcu gemisinde daha koronavirüse rastlandı

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