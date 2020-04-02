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ABD alarma geçti! Bir lüks yolcu gemisinde daha koronavirüse rastlandı

ABD alarma geçti!

02.04.2020 21:14 | Son Güncelleme: 02.04.2020 21:16
ABD alarma geçti! Bir lüks yolcu gemisinde daha koronavirüse rastlandı
ABD, (DHA) ?
ABD'nin Florida açıklarında lbulunan üks gemi tatilcilerin yolculuğunu kabusa çevirdi. Coral Princess adlı lüks yolcu gemisi kaptanı, yolcuların grip benzeri hastalık belirtileri göstermeleri üzerine, belirti gösteren yolculara koronavirüs testi yaptırdığı, sonuçların ise pozitif çıktığı açıkladı.
ABD'nin Florida eyaleti açıklarında 1,024 yolcunun karaya çıkması beklenirken, grip belirtileri gösteren yolcuların koronavirüs testleri pozitif geldi. Gemi kaptanı yolculara anons yaparak 'Bildiğiniz gibi son birkaç gün içinde, konuklarımız ve mürettebatımızın bulunduğu küçük bir grupta, grip benzeri belirtilere rastlandı. ve bu kişiler karantina altına alındı. Barbados'tayken bu fırsatı değerlendirerek yüz maskesi dahil olmak üzere ihtiyaçlarımızı temin ettik, karaya test numunelerini gönderdik. Bu test sonuçlarının koronavirüs pozitif olduğunu teyit ettik' dedi.
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Daha önce bazı ülkeler geminin yanaşmasına izin vermezken, geminin kaptanı sağlık yetkilileriyle görüşme halinde olduğunu belirtti. Liman yetkilileri ise geminin akıbeti için ABD Hastalık Kontrol ve Önleme (CDC) Merkezi'ne başvurdu. Diğer yandan ABD Sahil Güvenliği genel bir açıklama yayınlayarak, benzer gemilerin kendilerini belirsiz süre denizde kalabilecek şekilde hazır olmalarını tavsiyesinde bulundu. Gemide bulunan ve koronavirüs testi pozitif olan yolcuların sayısı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.
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ABD alarma geçti! Bir lüks yolcu gemisinde daha koronavirüse rastlandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Florida, Güncel

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ABD alarma geçti! Bir lüks yolcu gemisinde daha koronavirüse rastlandı
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