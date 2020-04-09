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ABD Alaska'da Rus uçaklarına önleme yaptı

ABD Hava Kuvvetlerine bağlı F-22 savaş uçaklarının, Alaska yakınlarında Rus uçaklarına önleme yaptığı bildirildi.

09.04.2020 21:30 | Son Güncelleme: 09.04.2020 21:30
ABD Alaska'da Rus uçaklarına önleme yaptı
ABD Hava Kuvvetlerine bağlı F-22 savaş uçaklarının, Alaska yakınlarında Rus uçaklarına önleme yaptığı bildirildi.
Kuzey Amerika Hava Savunma Komutanlığından (NORAD) yapılan yazılı açıklamada, "Alaska Tanımlanmış Hava Savunma Sahası"na giren Rusya 'ya ait 2 "IL-38" tipi denizaltısavar uçağına ABD savaş uçaklarıyla önleme yapıldığı ifade edildi.
Önlemenin, Aleut Adaları'nın kuzeyinde Bering Denizi üzerinde yapıldığı aktarılan açıklamada, Rus uçaklarının ABD veya Kanada'nın ulusal hava sahasını ihlal etmediği de kaydedildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Güncel
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